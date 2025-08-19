ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਈ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ - AAJ KA RASHIFAL

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰ...

TODAY HOROSCOPE
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 19, 2025 at 5:25 AM IST

3 Min Read

ਮੇਸ਼ (ARIES) : ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਤਲਾਸ਼ੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) : ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇਦਾਰ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਕਰੋ।

ਮਿਥੁਨ (GEMINI) : ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਬਿਤਾਓਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਭਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕਰਕ (CANCER) : ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰੋ।

ਸਿੰਘ (LEO) : ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਖੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ।

ਕੰਨਿਆ (VIRGO) : ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜੋਗੇ। ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਤੁਲਾ (LIBRA) : ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਸਧਾਰਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਭਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) : ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਭੰਵਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ, ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੋਗੇ।

ਧਨੁ (SAGITTARIUS) : ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਕਰ (CAPRICORN) : ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਾਰਜ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋਗੇ।

ਕੁੰਭ (AQUARIUS) : ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵੀ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਮੀਨ (PISCES) : ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਰਵਈਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਭੌਤਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਮੇਸ਼ (ARIES) : ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਤਲਾਸ਼ੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) : ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇਦਾਰ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਕਰੋ।

ਮਿਥੁਨ (GEMINI) : ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਬਿਤਾਓਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਭਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕਰਕ (CANCER) : ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰੋ।

ਸਿੰਘ (LEO) : ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਖੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ।

ਕੰਨਿਆ (VIRGO) : ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜੋਗੇ। ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਤੁਲਾ (LIBRA) : ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਸਧਾਰਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਭਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) : ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਭੰਵਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ, ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੋਗੇ।

ਧਨੁ (SAGITTARIUS) : ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਕਰ (CAPRICORN) : ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਾਰਜ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋਗੇ।

ਕੁੰਭ (AQUARIUS) : ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵੀ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਮੀਨ (PISCES) : ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਰਵਈਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਭੌਤਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲTODAY HOROSCOPEHOROSCOPE19 AUGUST 2025 HOROSCOPEAAJ KA RASHIFAL

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜਾਣੋ ਤਰੀਕਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਪਤਾ

ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਸਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.