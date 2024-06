ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ - Counting of votes

3:47 PM, 4 Jun 2024 (IST)



ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਪੰਨੀਅਨ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

VIDEO | Lok Sabha Elections 2024: "It was a very tight fight till the very end. I must congratulate both Rajeev Chandrashekar and Pannian Ravindran on having fought such a good battle and having improved their parties' performance so strongly here. I am glad that in the end, the… pic.twitter.com/XUeOTyFfny

3:20 PM, 4 Jun 2024 (IST)

ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ : ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ

ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇਤਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ-ਐਸਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Mumbai | Over speculations on social media of him speaking to JD(U) leader Nitish Kumar, NCP-SCP chief Sharad Pawar says "I have not spoken with anyone yet." pic.twitter.com/TbysLkmAac

3:14 PM, 4 Jun 2024 (IST)

ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ: ਜਤਿੰਦਰ ਅਵਹਾਦ

ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜੇ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਤਿੰਦਰ ਆਵਹਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ '400 ਪਾਰ' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ।

VIDEO | "When they started with '400 paar', people started suspecting that they going to change the Constitution. The entire country was angry on their attempts to change the Constitution. I am happy that Sharad Pawar, at the age of 84, proved that he is the centre point of… pic.twitter.com/QneS9cW1Fv

3:07 PM, 4 Jun 2024 (IST)

ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 319256 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 319256 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

2:45 PM, 4 Jun 2024 (IST)



ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ 1,75,993 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

Punjab: Former Punjab CM and Congress candidate Charanjit Singh Channi, wins from Jalandhar Lok Sabha seat; defeats BJP candidate Sushil Kumar Rinku by a margin of 1,75,993 votes.



(file pic) pic.twitter.com/cRnZbWj1EZ

2:34 PM, 4 Jun 2024 (IST)

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਭਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ! ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆ !pic.twitter.com/JzH5Gr3z30

2:25 PM, 4 Jun 2024 (IST)

ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਏਆਈਸੀਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ

ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈਸੀਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ 100 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ।

#WATCH | A Congress worker hugs Rahul Gandhi at AICC headquarters in Delhi as the party leads on 100 seats pic.twitter.com/z2jzM8AEBH

2:05 PM, 4 Jun 2024 (IST)

ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ

ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਅਨੰਤਨਾਗ-ਰਾਜੌਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਐਨਸੀ ਆਗੂ ਮੀਆਂ ਅਲਤਾਫ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

PDP chief Mehbooba Mufti concedes defeat from Anantnag-Rajouri Lok Sabha seat against NC leader Mian Altaf.#LSResultsWithPTI #LSPolls2024WithPTI#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/xWQRmrB3iX

1:49 PM, 4 Jun 2024 (IST)

JKNC ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਜੇਕੇਐਨਸੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਟੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ।

"I think it’s time to accept the inevitable. Congratulations to Engineer Rashid for his victory in North Kashmir..," tweets JKNC vice-president and Baramulla Lok Sabha candidate Omar Abdullah #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/zRZer5QqpE

1:41 PM, 4 Jun 2024 (IST)

ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ। ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮੁੰਬਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ।

1:29 PM, 4 Jun 2024 (IST)

ਇੰਦੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 192689 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ।

ਇੰਦੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 192689 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੋਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲਵਾਨੀ ਨੂੰ 1088311 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

STORY | NOTA gets over 1.7 lakh votes in Indore LS seat, breaks previous record of Gopalganj



READ: https://t.co/TL8CIwLHnR#LSResultsWithPTI #LSPolls2024WithPTI#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/7ADVhfcqWN

1:20 PM, 4 Jun 2024 (IST)

ਕੰਨੌਜ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਵਰਕਰ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੌਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ 36 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 'ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਨੌਜ ਵਿੱਚ 78,627 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ।

#WATCH | Uttar Pradesh: Samajwadi Party (SP) workers celebrate in Kannauj, as the party shows a lead on 36 seats as per official ECI trends. Poster depicting party chief Akhilesh Yadav as the 'PM to be' seen during the celebrations.



As per official ECI trends, Akhilesh Yadav is… pic.twitter.com/qfTVfWvhEy

1:07 PM, 4 Jun 2024 (IST)

ਆਸਨਸੋਲ ਤੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਅੱਗੇ ਹਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2024: ਆਸਨਸੋਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਕਰ। ਰੁਝਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।



VIDEO | Lok Sabha Election Results 2024: TMC workers in West Bengal's Asansol celebrate as trends show party candidate Shatrughan Sinha leading in the constituency.#LSResultsWithPTI #LSPolls2024WithPTI #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/PSTgllqnZv

12:49 PM, 4 Jun 2024 (IST)

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਭਾਬੀ ਸੀਤਾ ਮੁਰਮੂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਦੁਮਕਾ ਸੀਟ ਤੋਂ 12,249 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

NEWS ALERT | BJP's Sita Murmu who is sister-in-law of former Jharkhand CM Hemant Soren is leading

from Dumka seat in Jharkhand with 12,249 votes.#LSResultsWithPTI #LSPolls2024WithPTI #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/ksyAlaP6G8

12:43 PM, 4 Jun 2024 (IST)

ਹਸਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ 23418 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

ਹਸਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਜੇਡੀ(ਐਸ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ 23418 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।



Suspended JD(S) MP Prajwal Revanna trailing in Hassan Lok Sabha segment by 17,108 votes.#LSResultsWithPTI #LSPolls2024WithPTI#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/f2j7h33VmP

12:32 PM, 4 Jun 2024 (IST)



ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ 64,511 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਨੌਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ 64,511 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

12:23 PM, 4 Jun 2024 (IST)

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ 41,622 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖੁੰਟੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 41,622 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

NEWS ALERT | Former Chief minister and Union Minister Arjun Munda of BJP is trailing by 41,622 votes in the Khunti constituency (Jharkhand).#LSResultsWithPTI #LSPolls2024WithPTI #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/jgNrlXUz9R

12:14 PM, 4 Jun 2024 (IST)

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਧੀਰ ਮੁਨਗੰਟੀਵਾਰ ਚੰਦਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ 34,765 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਧੀਰ ਮੁਨਗੰਟੀਵਾਰ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ 34,765 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

Maharashtra Minister Sudhir Mungantiwar trailing by 34,765 votes in the Chandrapur Lok Sabha seat after third round of counting, say officials.#LSResultsWithPTI#LSPolls2024WithPTI#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/Z9DWVMcUjB

11:59 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ।

#WATCH | Delhi: Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi arrives at the residence of her daughter and party's general secretary Priyanka Gandhi Vadra. #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/Ae818SNZCw

11:42 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫਾ, ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਲੱਦਾਖ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫਾ 15535 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਨਸੀ) ਦੇ ਸੇਰਿੰਗ ਨਾਮਗਿਆਲ 15535 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਸ਼ੀ ਗਾਇਲਸਨ 17199 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

NEWS ALERT | Independent candidate Mohmad Haneefa leading by 15535 votes in Ladakh constituency.



Tsering Namgyal of Indian National Congress (INC) trails by 15535 votes in Ladakh constituency.



BJP's Tashi Gyalson trails by 17199 votes in Ladakh constituency.#LSResultsWithPTI… pic.twitter.com/vZfZSUo3ir

11:07 AM, 4 Jun 2024 (IST)



ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 539 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਭਾਜਪਾ 237 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ 97 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 34 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ

ECI releases initial trends of 539 seats, the BJP is leading on 237 seats, Congress leading on 97 seats, Samajwadi Party leading on 34 seats#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/RtEyTJyebl

10:59 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ

Lok Sabha polls: Jailed pro-Khalistani separatist Amritpal Singh leads from Khadoor Sahib seat with over 50,000 votes



Read @ANI Story | https://t.co/Ss7uSG3mZg#LokSabhaPolls #AmritpalSingh #Elections pic.twitter.com/rdUudrkviY

10:55 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਭਾਜਪਾ 232 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ 98 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 534 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ 232 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ 98 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 36 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

As per initial trends of 534 seats by ECI, the BJP is leading on 232 seats, Congress leading on 98 seats, Samajwadi Party leading on 36 seats



#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/PUCqHNLRiU

10:40 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਕੇਰਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅੱਗੇ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਪਿੱਛੇ।

ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ 'ਤੇ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 4,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

Rajeev Chandrasekhar, Union Minister and BJP candidate from Thiruvananthapuram Lok Sabha seat leading from the seat with a margin of 4,948 votes.



Congress candidate Shashi Tharoor trailing.



#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/EYCF4TK1bU

10:33 AM, 4 Jun 2024 (IST)



ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਕੇਰਲ ਦੀ ਅਟਿੰਗਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।

ਕੇਰਲ ਦੀ ਅਟਿੰਗਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

10:26 AM, 4 Jun 2024 (IST)



ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ 1446 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਸਨ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੇਡੀਐਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ 1446 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

9:55 AM, 4 Jun 2024 (IST)



ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਪਾ ਦੇ ਰਾਮ ਭੂਆਲ ਨਿਸ਼ਾਦ ਤੋਂ 1,872 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਪਾ ਦੇ ਰਾਮ ਭੂਆਲ ਨਿਸ਼ਾਦ ਤੋਂ 1,872 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

BJP's Maneka Gandhi trailing behind SP's Ram Bhual Nishad by 1,872 votes in Sultanpur LS seat in Uttar Pradesh: EC#LSResultsWithPTI#LSPolls2024WithPTI#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/Nh2UN42JQv

9:47 AM, 4 Jun 2024 (IST)



ਭਾਜਪਾ 194 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ 76 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 406 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ 194 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ 76 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 30 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

As per initial trends of 406 seats by ECI, the BJP is leading on 194 seats, Congress leading on 76 seats, Samajwadi Party leading on 30 seats



#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/5pWJ7taYZv

9:44 AM, 4 Jun 2024 (IST)



ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਲਖਨਊ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਤੋਂ 2,345 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

BJP leader and Defence Minister Rajnath Singh has a lead of 2,345 votes over SP's Ravidas Mehrotra in Lucknow LS seat: EC#LSResultsWithPTI#LSPolls2024WithPTI#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/XE9N3yExJw

9:40 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਹਿੱਟਸ

ਸੀਈਸੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 542 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਹਿੱਟ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਰ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

#WATCH | Lok Sabha elections 2024 | CEC Rajiv Kumar says, "Counting of votes for 542 Constituencies have begun. Our teams are here in the control room to monitor the counting of votes virtually...Our website has around 2 lakh hits per second. We are managing all of that from… pic.twitter.com/hhL5nzNH7H

9:35 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਵਾਰਾਣਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜੈ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਹਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜੈ ਰਾਏ ਤੋਂ 6,223 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਨ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

Prime Minister Narendra Modi trailing behind Congress's Ajay Rai by 6,223 votes in Varanasi LS seat in Uttar Pradesh: EC#LSResultsWithPTI#LSPolls2024WithPTI#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/r4ucOKoI3S

9:26 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਭਾਜਪਾ 152 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ 61 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 311 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ 152 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ 61 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 32 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।



As per initial trends of 311 seats by ECI, the BJP is leading on 152 seats, Congress leading on 61 seats, Samajwadi Party leading on 32 seats



#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/7NFaRsA2uz

9:07 AM, 4 Jun 2024 (IST)



ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ 75 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ 25 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 8 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, 'ਆਪ' 5 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

PTI INFOGRAPHIC | Lok Sabha Election Results 2024: Overall party-wise trends/results at 9 AM #LSResultsWithPTI #LSPolls2024WithPTI #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/DUZGyc9psd

8:59 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀਰਾਨ ਹੈ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼।



VIDEO | Lok Sabha Election Results 2024: Visuals from Aam Aadmi Party (AAP) office in Delhi as counting for votes underway. #LSResultsWithPTI#LSPolls2024WithPTI#LokSabhaElections2024



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/lMXHZOqFKa

8:48 AM, 4 Jun 2024 (IST)



ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਖੜਗੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

#WATCH | Congress leader Pawan Khera says, "I have full faith in the support I have received from the public... Yesterday Mallikarjun Kharge wrote a letter to all the government officials, the Election Commission should also include itself in it. They should also read the letter… pic.twitter.com/STEy3UXaPm

8:43 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਉਮੀਦਾਂ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਨ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

VIDEO | "I am going off to, as I always do, to seek some blessings of the almighty before I come back and settle down in front of the TV and watch (election results) like all the rest of you. Expectations were set on April 26, not today because the fact is once people have cast… pic.twitter.com/7iJciXhUsl

8:33 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਜੇਡੀਐਸ ਨੇਤਾ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: JD(S) leader HD Kumaraswamy says, "We are going to win comfortably. All three candidates of our party will win. Our BJP friends also will get a minimum of 20 seats..." pic.twitter.com/CL67m0PaZP

8:29 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਿੱਤੇਗੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ।



#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: BJP candidate from Haridwar Lok Sabha seat, Trivendra Singh Rawat says, "... Haridwar was the fort of Congress but sometimes strongholds have also fallen. BJP has won from here twice now... BJP is winning all 5 seats in the state with a greater… pic.twitter.com/GikMBT6t30

8:20 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਉੱਤਰੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅੱਗੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ।

8:18 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਭਾਰਤ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ

ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

8:14 AM, 4 Jun 2024 (IST)



ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਨੂੰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ।

"ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ," ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ @ANI ਸਟੋਰੀ

8:09 AM, 4 Jun 2024 (IST)



ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

8:00 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

7:04 AM, 4 Jun 2024 (IST)



ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

7:01 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਊਧਮਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚੇ।

6:54 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ।

6:49 AM, 4 Jun 2024 (IST)



ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਚੰਦੋਲੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਰਿਕਾਰਡ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਚੰਦੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

6:43 AM, 4 Jun 2024 (IST)

ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

6:40 AM, 4 Jun 2024 (IST)



ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਆਉਣਗੇ। 2019 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।

6:35 AM, 4 Jun 2024 (IST)



ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।