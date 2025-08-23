ਬੰਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ.ਸੀ. ਵੀਰੇਂਦਰ 'ਪੱਪੀ' ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਗੰਗਟੋਕ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.), 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
12 ਕਰੋੜ ਬਰਾਮਦ
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ (ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੇਤ), 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
31 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ
ਈਡੀ ਦੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 31 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਟੋਕ, ਚਿੱਤਰਦੁਰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੁਬਲੀ, ਜੋਧਪੁਰ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਕੈਸੀਨੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਪੀਜ਼ ਕੈਸੀਨੋ ਗੋਲਡ, ਓਸ਼ੀਅਨ ਰਿਵਰਜ਼ ਕੈਸੀਨੋ, ਪਪੀਜ਼ ਕੈਸੀਨੋ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਓਸ਼ੀਅਨ 7 ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਬਿਗ ਡੈਡੀ ਕੈਸੀਨੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 17 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ 2 ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਸੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਕੇਸੀ ਨਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਐਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੰਗ567 ਅਤੇ ਰਾਜਾ567 ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰੇਂਦਰ ਦਾ ਭਰਾ, ਕੇਸੀ ਥਿੱਪਾਸਵਾਮੀ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਡਾਇਮੰਡ ਸਾਫਟੈਕ, ਟੀਆਰਐਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ 9 ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ - ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਭਰਾ ਕੇਸੀ ਥਿੱਪਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਐਨ ਰਾਜ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਸੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੈਸੀਨੋ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਬਾਗਡੋਗਰਾ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਟੋਕ ਗਏ ਸਨ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਕੇਸੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗੰਗਟੋਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੰਗਟੋਕ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦਾ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜ਼ੋਨ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਸੀਨੋ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗੰਗਟੋਕ ਗਿਆ ਸੀ।