'ਘਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ', ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'Gen-Z ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : September 19, 2025 at 8:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ Gen-Z ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
Watch: Indian Overseas Congress chief Sam Pitroda says, " our foreign policy, according to me, must first focus on our neighbourhood. can we really substantially improve relationships with our neighbours?... i've been to pakistan, and i must tell you, i felt at home. i've been to… pic.twitter.com/DINq138mvW— IANS (@ians_india) September 19, 2025
ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਾਂ।"
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
Rahul Gandhi is dangerous for Indian democracy!— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) September 18, 2025
Rahul Gandhi an entitled dynast is jealous seeing the youth of India contribute to development and economic growth!
Rahul Gandhi wants to incite based on his " ghusbaithya bachao" campaign!
rahul is poster boy of anti india… https://t.co/UJ4cSXGhML
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ "ਅਰਾਜਕਤਾ" ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੀ "ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ" ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਹੈ! ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੈ! ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
Rahul Gandhi’s closest ally & leader, family friend Uncle Sam Pitroda ( who said Hua to Hua for 1984 Anti Sikh Genocide ) , who made racially disgusting comments on Indians - says he feels at home in Pakistan— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) September 19, 2025
Why is it surprising - Congress has undying love for Pakistan
They… pic.twitter.com/xVrnSTCnk5
'ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ'
ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।