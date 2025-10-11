ETV Bharat / bharat

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਜਾ ਕਰੋ

ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 11, 2025 at 6:35 AM IST

1 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੋਹਿਣੀ ਵ੍ਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

11 ਅਕਤੂਬਰ ਪੰਚਾਂਗ

ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081

  1. ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
  2. ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
  3. ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  4. ਤਾਰੀਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
  5. ਯੋਗ: ਵਯਤਿਪਤ
  6. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਰੋਹਿਣੀ
  7. ਕਰਨਾ: ਕੌਲਵ
  8. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
  9. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
  10. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:34 AM
  11. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:18 ਵਜੇ
  12. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਰਾਤ 09:10 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ
  14. ਰਾਹੂਕਾਲ: 09:30 ਤੋਂ 10:58
  15. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 13:54 ਤੋਂ 15:22 ਤੱਕ

ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 23:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖਣ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਜ-ਭਾਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:58 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

