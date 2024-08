ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੱਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲੜਕੀ, ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਲਿਫਟ ਤਾਂ... - BENGALURU RAPE ATTEMPTED

ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਤਾਂ ਖੂਬ ਪੀਓ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਏ-ਬਾਏ - How To Keep Kidney Healthy