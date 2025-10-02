ETV Bharat / bharat

ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ

2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਸਨ।

Pandit Chhannulal Mishra passed away
ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ (ETV Bharat)
ਵਾਰਾਣਸੀ/ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਸਨ, ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਮਰਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4:15 ਵਜੇ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਮਣੀਕਰਨਿਕਾ ਘਾਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਨਤਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨ ਬਿਮਾਰ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 17 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਮਰਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Chhannulal Mishra Passed Away
ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ (etv bharat)

ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਨਮ

3 ਅਗਸਤ, 1936 ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਬਨਾਰਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2000 ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, 2010 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। 2014 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਵੀ ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਨਾਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ।

ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਿਆਲ, ਠੁਮਰੀ, ਭਜਨ, ਦਾਦਰਾ, ਕਜਰੀ ਅਤੇ ਚੈਤੀ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੰਨੂਲਾਲ ਨੂੰ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭਜਨ ਅਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ, ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਭਿਨੀਤ ਫਿਲਮ "ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ" ਤੋਂ "ਸਾਂਸ ਅਲਬੇਲੀ"।

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ

ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਹਰ ਬਾਰੀਕੀ ਸਿੱਖੀ। ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਉਸਤਾਦ ਗਨੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਜੈਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ

ਕਾਸ਼ੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਰਤਨ ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ, ਠੁਮਰੀ, ਭਜਨ, ਦਾਦਰਾ, ਕਜਰੀ ਅਤੇ ਚੈਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਗੁਦਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਣਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਬਨਾਰਸ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ, "ਖੇਲ ਮਸਾਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰੀ ਦਿਗੰਬਰ ਵਾਲਾ ਭਜਨ" ਗਾਇਆ। ਠੁਮਰੀ, ਦਾਦਰਾ, ਚੈਤੀ ਅਤੇ ਕਾਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਜਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਮਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2020 ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਗਾਇਆ

2020 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਨਾਡੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਐਲਬਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਬਮ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਨਾਡੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

