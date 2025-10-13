ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਠੋਸ ਸੁਰਾਗ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ 4 ਦੀ ਗਵਾਹੀ

ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਠੋਸ ਸੁਰਾਗ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ 4 ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : October 13, 2025 at 11:26 AM IST
ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਆਈਡੀ) ਕੋਲ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪਹਿਲੂ" ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਸੀਐਫਐਲ) ਤੋਂ ਵਿਸੇਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜੋ ਜ਼ੁਬਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਸਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਵਿਸੇਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।" "ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
ਉਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਉਤਸਵ ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ੁਬਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੁਬਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ (CID) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -
- ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਿਆਮਕਨੂ ਮਹੰਤਾ
- ਜੁਬਿਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ
- ਬੈਂਡ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੋਤੀ ਗੋਸਵਾਮੀ
- ਸਹਿ-ਗਾਇਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰਭਾ ਮਹੰਤ
- ਜ਼ੁਬਿਨ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਏਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪਨ ਗਰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਪੀਐਸਓ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਵਿਸੇਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਗੁਹਾਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (GMCH) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸੇਰਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ CFL, ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਮੋੜ" ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ
ਸੀਐਮ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"