ਦਾਵਣਗੇਰੇ (ਕਰਨਾਕਟਕਾ): ਮੁਰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾਵਣਗੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਆਂਡੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨੀਲਾ ਆਂਡਾ ਕਿੰਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਈਦ ਨੂਰ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਂਡਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨੀਲਾ ਆਂਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ'।
ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਰਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਈਦ ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। 10 ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਨੀਲਾ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ-ਪੀਲੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਲੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਿਲੀਵਰਡਿਨ ਨਾਮਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਡੇ ਨੀਲੇ ਹੋਣ।
ਕਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਆਂਡੇ ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਾਊਕਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹਰੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1914 ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪੰਛੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਲਵਾਡੋਰ ਕੈਸਟਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਅਰਾਾਊਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਾਊਕਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੈਟਰੋਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ; ਜਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ
2 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਾਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੇਦਭਰੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਖਦਸ਼ਾ