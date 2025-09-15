ETV Bharat / bharat

ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 4 ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

Chhattisgarh Pilgrims accident, 4 die
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 4 ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ (ETV BHARAT)
September 15, 2025

ਜੌਨਪੁਰ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਹਾਪੁਰ ਨੇੜੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ, ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਾਣਸੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਧਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ।

ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ '7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਧਿਆ ਗਏ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੱਸ ਪਲਤ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।'

ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

  1. ਸੁੰਡਾ ਮੰਡਲ (32) ਪਤਨੀ ਦੇਵਰਾਜ ਮੰਡਲ ਥਾਣਾ ਗੋਂਡਾ ਹੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਕੇਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ।
  2. ਲਖਨ ਦਾਸ (70) ਪੁੱਤਰ ਉਪੇਂਦਰ ਦਾਸ ਥਾਣਾ ਗੋਂਡਾ ਹੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਕੇਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ।
  3. ਵੀਰੇਂਦਰ ਮੰਡਲ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗੀ ਖਗੇਂਦਰ ਮੰਡਲ, ਗੋਂਡਾ ਹੁਰ ਥਾਣਾ, ਕਾਂਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ।
  4. ਸੋਮੇਸ਼ ਸਾਹੂ ਪੁੱਤਰ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹੂ, ਰਾਜਨਾਥ ਪਿੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ।

ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

  1. ਆਸ਼ਾ ਭਵਨ ਪਤਨੀ ਅਪਰਣ ਭਵਨ, ਗੋਂਡਾ ਹੁਰ ਥਾਣਾ, ਕਾਂਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ।
  2. ਗੁਲਾਬ ਪਤਨੀ ਕੁਸ਼ਵ ਸਾਹੂ, ਪਿੰਡ ਅੰਮੀ ਡੀਹਾ, ਤੋਲਾਗਾਓਂ, ਡਾਂਗਰ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ, ਰਾਜਨਾਥ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ।
  3. ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਪਕ
  4. ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਮੌਤ।

ਕੁੱਲ 50 ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਸਵਾਰ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਐਸਪੀ ਜੌਨਪੁਰ ਡਾ. ਕੌਸਤੁਭ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਡਬਲ-ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ।

