ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀਅ "ਵਿੰਟੇਜ" ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀਅ "ਵਿੰਟੇਜ" ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ!
ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹਨ।
Published : September 28, 2025 at 9:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੰਟੇਜ ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੇ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੰਟੇਜ ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਸ਼ੈਵਰਲੇਟ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਕਲੱਬ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ
ਜੇ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕਸੌਲੀ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰ ਰੈਲੀ" ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੰਟੇਜ ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਿਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੰਟੇਜ ਐਂਡ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਵਿੰਟੇਜ ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਛੇ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੈਵਰਲੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।"
ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਛੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1938 ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਟਰੋਇਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1960 ਦੀ ਸ਼ੇਵਰਲੇਟ ਬਿਸਕੇਨ, 1948 ਦੀ ਸ਼ੇਵਰਲੇਟ ਫਲੀਟਮਾਸਟਰ, 1948 ਦੀ ਐਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ, 1971 ਦੀ ਵੋਕਸਵੈਗਨ ਬੀਟਲ ਅਤੇ 1962 ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ 190 ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕੈਨਿਕ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੇ.ਐਸ.ਫੂਲਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੰਟੇਜ ਐਂਡ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਵਿੰਟੇਜ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕਲੱਬ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ
"ਵਿੰਟੇਜ ਐਂਡ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਗੋਬਰ ਦੇ ਕੇਕ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇੜੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਰ ਦੇ ਕੇਕ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।" ਜੇ.ਐਸ.ਫੂਲਕਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ
ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ 20 ਮੈਂਬਰ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੇ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 20 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ 1925 ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"