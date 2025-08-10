Essay Contest 2025

CBSE ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ, 9ਵੀਂ ਲਈ 'ਓਪਨ-ਬੁੱਕ' ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ - CBSE DIGITAL EVALUATION

ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਰਡਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੇਗਾ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2025 at 8:50 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

BSE ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਧੀਨ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ?

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2026 ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 'ਓਪਨ-ਬੁੱਕ' ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਓਪਨ-ਬੁੱਕ' ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ NEP 2020 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

