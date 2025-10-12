ਕੀ ਜਵਾਈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਰਸ ? ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
Published : October 12, 2025 at 2:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਸ਼ਬਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਹਿੰਦੂ ਸਹੁਰੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹੁਰੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਵਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1956 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਜਵਾਈ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਵਾਈ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਵਿਰਾਸਤ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹੁਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹੁਰਾ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਈਸਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਈਸਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਜਵਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿੱਧੇ ਉਸਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਤੋਹਫ਼ਾ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।