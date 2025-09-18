ETV Bharat / bharat

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਦਲੀ ਬਾਇਓ ਨੇ ਛੇੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ

Anil vij Controversy: ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ, ਐਕਸ ਤੋਂ "ਮੰਤਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Anil vij
ਐਕਸ ਤੋਂ "ਮੰਤਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ (X @anilvijminister)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2025 at 12:18 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਕਸ ਤੋਂ "ਮੰਤਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ "ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ" ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ।

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਕਸ ਤੋਂ "ਮੰਤਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ "ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਭਾਰਤ" ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Cabinet Minister Anil Vij X handle
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ "ਮੰਤਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ (X @anilvijminister)

ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਭਾਜਪਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ "ਮੰਤਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਇਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਜ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਇਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਇਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਇਲ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ "ਗੱਦਾਰ" ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਵਿਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਰੋਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰੋਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਲਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ।

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕੌਣ ਹੈ?

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਮਾਰਚ, 1953 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਵਿਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਪ-ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1996 ਅਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 2005 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਵਿਜ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ

2009 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2019 ਵਿੱਚ, ਵਿਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਾਰ, 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਜ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ।

