ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ: ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 16
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 8, 2025 at 1:56 PM IST
ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਮੰਗਲਵਾਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਥਿਨ ਦੇ ਭੱਲੂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ (ਬੁੱਧਵਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ) ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਸੀਐਚਸੀ ਬਰਥਿਨ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੀਐਚਸੀ ਬਰਥਿਨ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ 16 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮਓ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮਓ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2:30 ਵਜੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸਵੇਰੇ 6:40 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ।
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਝੰਡੂਤਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਭੱਲੂ ਪਿੰਡ (ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਬਡਗਾਓਂ) ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ (7 ਅਕਤੂਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 16 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਪੁਰਸ਼, 4 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ (ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ) ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹25,000 ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ
ਏਡੀਸੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਐਸਪੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਝੰਡੂਤਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਕਿਊਆਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਹਤ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ 16 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਬਰਥੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮਓ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹25,000 ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲੂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਥਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪੁਰਸ਼, ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।"
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।"
Saddened by the loss of lives due to a mishap in Bilaspur, Himachal Pradesh. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) October 7, 2025
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next…
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇਸੀਬੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
VIDEO | Bilaspur bus accident: Children from a family who survived the tragic mishap that claimed 15 lives have been admitted to AIIMS Bilaspur for treatment.— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2025
Rajkumar, the father of two rescued children, says, “My children were returning home from a function when this incident… pic.twitter.com/NUyUasI4Zd
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਏ ਗਏ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਪਰ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।
- ਨਕਸ਼ (7 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਫੱਗੋ
- ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ (42 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੂ
- ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (52 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਛੱਤ
- ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ (30 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਥਪਾਣਾ
- ਰਾਜਿੰਦਰ (36 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਬਾਰਡ
- ਚੂਨੀ ਲਾਲ (52 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਬਾੜ
- ਰਾਜੀਵ (40 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਕਚਯੁਤ
- ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨ (25 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਮਲੰਗਾਣਾ
- ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ (15 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਕੁੰਦਰ
- ਆਰਵ (4 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਫੱਗੋ
- ਅੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ (29 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਫੱਗੋ
- ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ (40 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਧੋਹਾਗ
- ਕਾਂਤਾ ਦੇਵੀ (51 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਸਿਓਂਥਾ
- ਕਮਲੇਸ਼ (36 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਫੱਗੋਗ
- ਅਮਰ ਸਿੰਘ (36 ਸਾਲ), ਪਿੰਡ ਬਰੜ
ਸਿਆਸਤੀਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟ
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਚੱਟਾਨ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।