ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ - NOIDA DAYCARE HORROR ATTENDANT

ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਨਜ਼ਰ।

NOIDA DAYCARE HORROR ATTENDANT
ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 11, 2025 at 8:58 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਨੋਇਡਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਉੱਚ-ਰਾਈਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਕੰਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ (ETV Bharat)

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-142 ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਟੀਏਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-142 ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਟੀਏਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ। ਜਿੱਥੇ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ, 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੱਟ ਨੂੰ 'ਕੱਟਣਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ

ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਨੌਕਰਾਣੀ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੇ-ਕੇਅਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਣੀ ਅਤੇ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ-142 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ-142 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-142 ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

