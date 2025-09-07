ETV Bharat / bharat

ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੀਮ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।

British team visits Tihar Jail
ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 7, 2025 at 10:58 AM IST

3 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਕੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐਸ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਪੀਐਸ ਟੀਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤਿਹਾੜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ 'ਐਨਕਲੇਵ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਚੋਣ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੈਦੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਯੂਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਪੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ।"

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਪੀਐਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਗਏ?

ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਕਾਰਨ, ਅਵਸਥੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।

  1. ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ: BJP
  2. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
  3. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਪੁੱਜੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ

For All Latest Updates

TAGGED:

BRITISH TEAM INSPECTS TIHARਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹUK CROWN PROSECUTION SERVICE TEAMVIJAY MALLYABRITISH HIGH COMMISSION VISIT TIHAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਰੇਬੀਜ਼, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਪਛਾਣ, ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਬਿਨਾਂ ਗੰਢ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿੰਝ ਕਰੀਏ ਪਛਾਣ

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਨੀਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.