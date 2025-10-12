ETV Bharat / bharat

ਇਸ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੱਪ

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਂਬਾ ਸੱਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

BLACK MAMBA SNAKEBITE
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 12, 2025 at 8:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂਬਾ ਸੱਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਂਬਾ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀਵੇਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀਵੇਨਮ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

BLACK MAMBA SNAKEBITE
ਮਾਂਬਾ ਦਾ ਡੰਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਾਣੀ (@NatGeoAnimals)

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸੱਪ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਡੈਂਡਰੋਅਸਪਿਸ ਜੀਨਸ ਮਾਂਬਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਮਾਂਬਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਜੇਮਸਨ ਅਤੇ ਈਸਟਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਲਾ ਮਾਂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਡੰਗ ਨਾਲ ਮੌਤ 100% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

ਇਹ ਸੱਪ ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ (ਸਹੇਲੀਅਨ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਧਰੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

BLACK MAMBA SNAKEBITE
ਮਾਂਬਾ ਸੱਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ETV Bharat Graphics)

ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਅਧਰੰਗ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ?

ਮਾਂਬਾ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਕਾਂ (ਨਸ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵਰ) 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਣੂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਫਰਾਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੁੰਗੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਲੈਕਸਿਡ ਪੈਰਾਲਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਲੈਕਸਿਡ ਪੈਰਾਲਿਸ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਫਲੈਕਸਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਜੇਮਸਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਂਬਾ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਪੈਸਟਿਕ ਅਧਰੰਗ

ਇਸ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਪੈਸਮੋਡਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਪੂਰਬੀ ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਂਬਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਫਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਪੈਸਟਿਕ ਅਧਰੰਗ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਲੈਕਸਿਡ ਅਧਰੰਗ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਫਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਪੈਸਟਿਕ ਅਧਰੰਗ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਲੈਕਸਿਡ ਅਧਰੰਗ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਐਂਟੀਵੇਨਮ: ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਾਂਬਾ ਸੱਪ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਊਰੋਮਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਂਬਾ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਉਤੇਜਨਾ 'ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੁੰਗੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਂਟੀਵੇਨਮ (ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਲੈਕਸਿਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸਟਿਕ ਅਧਰੰਗ ਉਭਰਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਵੇਨਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੌਕਸਿਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੁਕਵੇਂ ਟੌਕਸਿਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਂਟੀਵੇਨਮ ਸਪੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਫ੍ਰਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸਟਿਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਲੈਕਸਿਡਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ।

ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਮਾਂਬਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਕਾਲੇ ਮਾਂਬਾ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਵੇਨਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੈਨਿਸ਼ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜਿਸਟ ਐਂਡਰੀਅਸ ਹੋਗਾਰਡ ਲੋਸਟਨ-ਕਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਵੇਨਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਲੈਕ ਮਾਂਬਾ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
  • ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ
  • ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਝਨਝਨ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
  • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਾਤਕ ਅਧਰੰਗ
  • ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਲੈਕ ਮਾਂਬਾ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ

  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲ ਕਰੋ
  • ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖੋ
  • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੋ
  • ਚੁੱਕੋ, ਚੂਸੋ ਜਾਂ ਟੌਰਨੀਕੇਟ ਨਾ ਲਗਾਓ
  • ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐਂਟੀਵੇਨਮ ਦਿਓ
  • ਐਂਟੀਵੇਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਲੈਕ ਮਾਂਬਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

  • ਮਾਂਬਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ।
  • ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
  • ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਖੋ।
  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਂਟੀਵੇਨਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
  • ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

SPASTIC PARALYSISBLACK MAMBA SNAKEBITEANTIVENOM SIDE EFFECTSਮਾਂਬਾ ਸੱਪBLACK MAMBA SNAKEBITE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੋਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਸਿਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ?

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾਓ ਇਹ ਸੁਆਦੀ ਲੱਡੂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ? ਅਸਾਨ ਹੈ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.