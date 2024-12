ETV Bharat / bharat

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਂਗਾ: ਕੇ. ਅੰਨਾਮਲਾਈ - NOT TO WEAR SHOE SAYS ANNAMALAI

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਅੰਨਾਮਾਲਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ( (ANI) )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 58 minutes ago