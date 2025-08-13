ਬਿਹਾਰ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਵਾਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਵਾਨ ਦੀ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 124 ਸਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਸਟ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ-124 ਨਾਟ ਆਊਟ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਿੰਤਾ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਸਵਾ ਕਲਾ ਅਰਜਨੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਮਰ 124 ਸਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤ 124 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਿੰਟਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
"ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਂ 124 ਸਾਲਾ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕੇਸ ਹਨ। ਪਿਕਚਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।"
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ
Dear Election Commission of India, Can you please explain this? 👇 pic.twitter.com/mt3J5ZH8iS— Congress (@INCIndia) August 12, 2025
ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ
ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਰਜਨੀਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛਪਰਾ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ
ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨੰਜੈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮਿੰਤਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
"ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਬੀਐਲਓ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਛਪਰਾ ਤੋਂ ਸੀਵਾਨ ਆਉਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 124 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਐਲਓ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
- ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 15-07-1990 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਹ 15-07-1900 ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
"ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?"
- ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ, ਵੋਟਰ, ਦਰੌਂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੀਵਾਨ
ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਉਤਕਰਮਿਤ ਮੱਧ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਬੂਥ ਨੰਬਰ 94 ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਉਪੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
"ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਮਰ 124 ਸਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
- ਉਪੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ
बिहार में एक नया और अजीबोगरीब केस सामने आया है, जहां एक 124 साल की महिला वोटर है।— Congress (@INCIndia) August 12, 2025
मिंता देवी नाम की महिला पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल हुई है।
ये नए तरीके का फर्जीवाड़ा है, जो BJP और चुनाव आयोग की मिलीभगत से किया गया है। सोचिए- ये सब SIR के बाद हुआ है 👇 pic.twitter.com/SzsEoN6DAQ
ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 15.07.1900 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ 124 ਸਾਲ ਪਾਈ ਗਈ।
। समाहरणालय सिवान*— District Admin Siwan (@Official_Siwan) August 12, 2025
सूचना जनसंपर्क शाखा
प्रेस विज्ञप्ति-02
उप निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान श्री सोहैल अहमद से प्राप्त जानकारी के अनुसार 109- दरौदा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मतदान केंन्द्र संख्या 94 कन्या उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरजानीपुर बाया भाग, प्रखण्ड सिसवन…
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਲਤੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BLO ਦੁਆਰਾ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ 10.08.2025 ਨੂੰ ਫਾਰਮ 8 ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਇਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਜਾਅਲੀ ਹਨ।"
- ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
"ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
- ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ, ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਨਪੁਰੀ
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਮਿੰਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।