ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਪਹਾੜ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭੂਤ, ਸ਼ਰਾਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਦਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ

ਗਯਾ ਪਿਤ੍ਰੂ ਪੱਖ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਪਹਾੜ 'ਤੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਿੰਡਦਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

GAYA PITRU PAKSHA MELA
ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ 'ਤੇ ਸੱਤੂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ (Etv Bharat)
ਬਿਹਾਰ/ਗਯਾਜੀ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾਜੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਕਸ਼ ਭੂਮੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗਯਾਧਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿੰਡਵੇਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਤ੍ਰਿਪਕਸ਼ਿਕ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਨੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ੀਲਾ ਵੇਦੀ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

GAYA PITRU PAKSHA MELA
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ (Etv Bharat)

ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ

ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਿੰਡਦਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਵਜ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭੂਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ (ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ) 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤ੍ਰੂ ਪੱਖ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੇਦੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ, ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵਜਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭੂਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

GAYA PITRU PAKSHA MELA
ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ 'ਤੇ ਸੱਤੂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ (Etv Bharat)

ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਛੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭੂਤ

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਧਰਮਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੀਤ ਵੇਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ 'ਤੇ ਸੱਤੂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤੂ ਉਡਾਉਣ ਨਾਲ, ਭੂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਜ ਪ੍ਰੀਤ ਵੇਦੀ ਵਿੱਚ ਛੇਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

GAYA PITRU PAKSHA MELA
ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦਾਨੀ (Etv Bharat)

ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ 'ਤੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੱਤੂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, 676 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਸ਼ਿਲਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਸਮ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

GAYA PITRU PAKSHA MELA
ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ (Etv Bharat)

ਤ੍ਰਿਪਕਸ਼ਿਕ ਸ਼ਰਾਧ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਪ੍ਰੇਤਸ਼ੀਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਕੁੰਡ, ਰਾਮਸ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਕਾਗਬਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾ ਕੁੰਡ, ਸੁਖ ਕੁੰਡ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਕੁੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡਦਾਨ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਰਸਮ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ੀਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਹਮਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਪਿੰਡਵੇਦੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

GAYA PITRU PAKSHA MELA
ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਪਹਾੜ (Etv Bharat)

ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੇ ਹੀ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਨਾਟਾ

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕੇ ਦੂਕੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਪਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਜਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ 'ਤੇ ਪਿੰਡਦਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ, ਪੂਰਵਜ ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜ ਦੇ ਛੇਕਾਂ ਤੋਂ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

''ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਵਜ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' - ਸੰਤੋਸ਼ ਗਿਰੀ, ਪੁਜਾਰੀ

ਪਾਲਕੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਜੋ ਲੋਕ 676 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਧੀਰਜ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਿਆ।

"ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਿਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਦਾਨ ਰਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।" - ਸੁਰੇਸ਼ ਗਰਗ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਪਿੰਡਦਾਨੀ

ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡ ਦਾਨੀ

ਪਿਤਰੂ ਪੱਖ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਥਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੰਡਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਥਕ ਗਯਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

