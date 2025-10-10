ETV Bharat / bharat

'ਚੋਣ ਰਸਗੁੱਲਾ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਦਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ!

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

GAYA FAMOUS RASGULLA
ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰਸਗੁੱਲਾ (ETV Bharat)
October 10, 2025

ਗਯਾ (ਬਿਹਾਰ): ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾਜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਰਸਗੁੱਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ।

GAYA FAMOUS RASGULLA
ਗਲਫਾਰ ਰਸਗੁੱਲਾ (ETV Bharat)

ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧੂਰਾ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਯਾਜੀ ਦੇ ਪੰਚਨਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 'ਪੰਡਿਤਜੀ ਮਿਠਾਈ ਦੁਕਾਨ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵੋਟਰ ਵਾਂਗ, ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਲਫਾਰ ਰਸਗੁੱਲਾ ਰਾਜਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ, ਟਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 2 ਕਿਲੋ ਰਸਗੁੱਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਰਸਗੁੱਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 1969 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਕਾਨ 1969 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ, 56 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ 'ਚੋਣ ਰਸਗੁੱਲਾ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ETV Bharat)

'ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-12 ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ'

ਇੱਥੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੁਸ਼ਪੰਕਰ ਪਾਂਡੇ, ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਆਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਛੋਟੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਸਗੁੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

GAYA FAMOUS RASGULLA
ਚੋਣ ਰਸਗੁੱਲਾ (ETV Bharat GFX)

"ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਸਗੁੱਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਇਸਨੂੰ ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਆਏ ਹਨ। ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।"- ਜੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ

"ਪੁਸ਼ਪੰਕਰ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 'ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰਸਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।" - ਸੁਨੀਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ

GAYA FAMOUS RASGULLA
ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ 1 ਰਸਗੁੱਲਾ (ETV Bharat)

2 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲਾ

ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੱਖਿਆ 'ਚੋਣ ਰਸਗੁੱਲੇ' ਦਾ ਸੁਆਦ

ਜਨਨਾਇਕ ਕਰਪੁਰੀ ਠਾਕੁਰ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਰਸਗੁੱਲੇ ਜਾਂ ਗਲਫ਼ਰ ਰਸਗੁੱਲੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ ਹੈ। ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਸਗੁੱਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

GAYA FAMOUS RASGULLA
ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (ETV Bharat)

ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ

ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣਾ ਸੁਹਜ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਆਦੀ ਰਸਗੁੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।

56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲਫ਼ਾਰ ਰਸਗੁੱਲਾ

ਗਯਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਟੇਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਨਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਚੋਣਵਾਂ ਰਸਗੁੱਲਾ

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਟੇਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ।

GAYA FAMOUS RASGULLA
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੱਖਿਆ 'ਚੋਣ ਰਸਗੁੱਲੇ' ਦਾ ਸੁਆਦ (ETV Bharat GFX)

ਚੋਣ ਰਸਗੁੱਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਇਸਦੀ ਅਪੀਲ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮਾਂਝੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਰਸਗੁੱਲੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਖੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਅਪਾਹਜ ਮੁਰਲੀ ​​ਯਾਦਵ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਚਏਐਮ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

"ਇਲਾਕਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਬੱਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਖੱਟਾ ਸੁਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।"- ਮੁਰਲੀ ​​ਯਾਦਵ, ਅਪਾਹਜ

ਟਿਕਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੇਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ-ਮੰਡਲ-ਪੱਧਰੀ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਟਿਕਰੀ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਿਕਰੀ ਰਾਜ ਲਗਭਗ 250 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, 1709 ਤੋਂ 1958 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

GAYA FAMOUS RASGULLA
ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਰਸਗੁੱਲਾ (ETV Bharat)

ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਜੋ 7,500 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, 2,046 ਪਿੰਡ ਇਸਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗਯਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੋਰਹਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਟਿਕਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਟਿਕਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 23.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੇਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 31,262 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 3,18,059 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ 3,21,569 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

2020 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ

1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਂਝੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ, HAM ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਟਿਕਾਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 70,359 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 67,729 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ 2,630 ਵੋਟਾਂ ਸੀ।

ਵੱਡੀ ਯਾਦਵ ਆਬਾਦੀ

ਯਾਦਵ ਜਾਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 72,000 ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਹਾਰ ਜਾਤੀ ਲਗਭਗ 40,000 ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ NDA ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।

2015 ਦੇ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਜੇਡੀਯੂ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਅਭੈ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਚਏਐਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਹਾਰ ਗਏ।

GAYA FAMOUS RASGULLA
ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧੂਰਾ (ETV Bharat)

ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਜੇਡੀਯੂ ਉਦੋਂ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ, ਅਭੈ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ 86,975 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 55,162 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, ਟਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 9,242 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

"ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਟੇਕਾਰੀ

"ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।" - ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਟੇਕਾਰੀ

"ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਟੇਕਾਰੀ

