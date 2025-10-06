ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ, ਇਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜੇ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : October 6, 2025 at 4:59 PM IST
ਪਟਨਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 121 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 122 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
🗓️#SCHEDULE for the GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF BIHAR 2025 - Two Phases— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 6, 2025
Details 👇#Bihar #BiharElections2025 pic.twitter.com/ZeTBbpX32O
ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 17 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90,712 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 1,044 ਮਹਿਲਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 1,350 ਆਧੁਨਿਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੂਥ 'ਤੇ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਬੂਥ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 250 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋਆਂ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਈਸੀਆਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐਲਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ 1950 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ, 243 ਈਆਰਓ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 74.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 39.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ, 35.0 ਮਿਲੀਅਨ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 1,725 ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 400,000 ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 14,000 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।
243 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਰਾਖਵੀਆਂ
ਬਿਹਾਰ ਦੀ 243 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 203 ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 2 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ
ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 71 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 94 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 78 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2015 ਵਿੱਚ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ
2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
2010 ਵਿੱਚ 6 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ
2010 ਵਿੱਚ, ਮਤਦਾਨ ਛੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਤੀਜਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਚੌਥਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਵਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2005 ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਫਰਵਰੀ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ
ਫਰਵਰੀ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?
17ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ 23 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 18ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।