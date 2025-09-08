ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 204.50 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ 205.33 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ 206 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਕੂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ।
Published : September 8, 2025 at 11:00 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ 205.22 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 205.33 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
#WATCH | Yamuna River falls below danger mark in Delhi. Visuals from the Mayur Vihar area— ANI (@ANI) September 8, 2025
(Drone visuals shot at 6.35 am) pic.twitter.com/bICVuqnP4m
ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 207.48 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਮੁਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਇਹ 205.24 ਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਧਰ 204.50 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ 205.33 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ 206 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 205.33 ਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 205.33 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 206 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ 204.50 ਮੀਟਰ ਹੈ।
#WATCH | Delhi | Yamuna river recedes below danger mark— ANI (@ANI) September 8, 2025
Visuals from Old Yamuna Bridge this morning pic.twitter.com/Teyg6Cscmk
ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਤੰਬੂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਮਯੂਰ ਵਿਹਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
VIDEO | Following a pause in incessant rains in Delhi-NCR, Yamuna waters have receded, and the river is now flowing below the danger mark. Visuals from the Old Iron Bridge.#DelhiRains #YamunaRiver #FloodUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) September 8, 2025
(Full video available on PTI videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/S8dQIIfirw
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 13 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ, ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 208.66 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।