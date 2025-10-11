ਸਾਵਧਾਨ ! ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਸਤੇ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਸਾਵਧਾਨ ! ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਸਤੇ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ।
Published : October 11, 2025 at 9:06 PM IST
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਹਰਿਆਣਾ): ਹਰ ਸਾਲ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਸੇਲਜ਼, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ 70% ਦੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Every click counts! 💻— Ministry of Electronics & IT (@GoI_MeitY) October 8, 2025
Think before you click, post, or share!
Your online safety is in your hands. Stay alert, stay secure. 🔒#CyberJagritBharat #IndianCERT #Cybersecurity #NCSAM #MeitY #ISEA #MyGoV #DigitalIndia #CSK pic.twitter.com/neWIEMUFyQ
ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਪੀਕੇ (ਐਂਡਰਾਇਡ ਪੈਕੇਜ ਕਿੱਟ) ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਫੋਟੋਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਐਕਸੈਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਓਟੀਪੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਾਂ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ।"
ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਸਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪੀਆਰਓ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਸਾਈਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਸਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਆਦਿ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
.@RBI Kehta Hai..— RBI Says (@RBIsays) September 15, 2021
Stay Alert!
Do not share your login details, personal information, copies of KYC documents, card information, PIN, password, OTP etc. with unknown people or through unverified websites or Apps. #BeAware #BeSecure#rbikehtahai #StaySafe@SrBachchan pic.twitter.com/AWoKk9ySJV
ਨਕਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕਾਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ
ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸੰਦਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ "ਗਿਫਟ ਵਾਊਚਰ" ਜਾਂ "ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਜਿੱਤਣ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NATIONAL CYBER SECURITY AWARENESS MONTH (NCSAM) - 2020 pic.twitter.com/gySXlQ6vMB— CERT-In (@IndianCERT) October 22, 2020
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ
ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ https://cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਾਥੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
.@RBI Kehta Hai...— RBI Says (@RBIsays) October 18, 2024
Beware of audio/video calls from CYBERCRIMINALS posing as officials from RBI/Banks/Govt Agencies/Courier Companies THREATENING WITH Legal Action or Asking for Immediate Transfer of Money /Freezing or Blocking your bank accounts or debit/credit cards.#RBI pic.twitter.com/8izCchehUT
साइबर धोखेबाजों और हैकर्स से सावधान रहें! अगर आपको लगता है कि आप धोखाधड़ी या ठगी का शिकार हुए हैं, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। #CyberScams #ConsumersAwareness pic.twitter.com/IHcLgZULr0— Consumer Affairs (@jagograhakjago) October 27, 2024
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ:
- ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ OTP ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ APK ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੈਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ।
- ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ।
- ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ।
- ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲੋ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ URL ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
- ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ UPI ID ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ AI ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੋਨ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
.@RBI Kehta Hai..— RBI Says (@RBIsays) March 21, 2023
Digital Payments are simple and can be used by everyone, everytime and everywhere
#BeAware #rbikehtahai #digitalsafety #HarPaymentDigital #DPAW#DigitalPaymentAwarenessWeek@ShubmanGill pic.twitter.com/xY0fDoS6gu