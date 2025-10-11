ETV Bharat / bharat

ਸਾਵਧਾਨ ! ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਸਤੇ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ।

PREVENTING ONLINE SCAMS
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 11, 2025 at 9:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਹਰਿਆਣਾ): ਹਰ ਸਾਲ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਸੇਲਜ਼, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ 70% ਦੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਪੀਕੇ (ਐਂਡਰਾਇਡ ਪੈਕੇਜ ਕਿੱਟ) ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਫੋਟੋਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਐਕਸੈਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਓਟੀਪੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਾਂ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ।"

ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ (ETV Bharat)

ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਸਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪੀਆਰਓ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਸਾਈਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਸਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਆਦਿ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਨਕਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕਾਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ

ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸੰਦਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ "ਗਿਫਟ ਵਾਊਚਰ" ਜਾਂ "ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਜਿੱਤਣ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ

ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ https://cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਾਥੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ:

  1. ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ OTP ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।
  2. ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  3. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ।
  4. ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ APK ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  5. ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੈਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰੋ।
  6. ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ।
  7. ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ।
  8. ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
  9. ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋ।
  10. ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ।
  11. ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲੋ।
  12. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ URL ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
  13. ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ UPI ID ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
  14. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ AI ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੋਨ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

PREVENTING ONLINE SCAMSCYBER CRIMEਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀPREVENTING ONLINE SCAMS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ? ਅਸਾਨ ਹੈ ਤਰੀਕਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਸਿਰਦਰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਰੁੰਤ ਜਾਣ ਲਓ

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.