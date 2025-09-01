ETV Bharat / bharat

ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬੋਲੇਰੋ, 11 ਲੋਕ ਸਨ ਸਵਾਰ - RUDRAPRAYAG ROAD ACCIDENT

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬੋਲੇਰੋ ਕਾਰ। ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਸਨ ਸਵਾਰ।

RUDRAPRAYAG ROAD ACCIDENT
ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਲੋਰੋ (ETV BHARAT)
September 1, 2025

ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਪ੍ਰਯਾਗ-ਮੁਨਕਟੀਆ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲੇਰੋ ਵਾਹਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇਰੋ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗੇ:

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਵਾਹਨ ਸਵਾਰ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲੇਰੋ ਵਾਹਨ ਸੋਨਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁਨਕਟੀਆ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜੀ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ:

ਮੁਨਕਟੀਆ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੈਰੋ ਡਰਾਈਵਰ 11 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੁਨਕਟੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।

ਵਾਹਨ ਦੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ:

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ SDRF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਪ੍ਰਯਾਗ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਰੀਤਾ (ਉਮਰ 30 ਸਾਲ) ਸਿਆਲਬ ਥਾਣਾ ਬਰਕੋਟ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 50 ਸਾਲ) ਸਿਆਲਬ ਥਾਣਾ ਬਰਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਲਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ

ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ (ਉਮਰ 35 ਸਾਲ) ਪੁੱਤਰ ਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਆਲਬ ਥਾਣਾ ਬਰਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ

ਮਮਤਾ (ਉਮਰ 29 ਸਾਲ) ਪਤਨੀ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ, ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਆਲਬ ਥਾਣਾ ਬਰਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਤਿਭਾ (ਉਮਰ 25 ਸਾਲ) ਗਿਰਵਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਆਲਬ ਥਾਣਾ ਬਰਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧੀ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

