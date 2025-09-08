ETV Bharat / bharat

ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਤਰ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਤਰ ਪੱਖ 7 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧ, ਤਰਪਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਦਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਅਤੇ ਦਾਨ ਸਿੱਧੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਰ ਪੱਖ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰ ਦੋਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨ

ਪਿਤਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ

ਘਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੇ, ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਧ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਦੌਰਾਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ

ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਤਾਰੀਖਤਾਰੀਖ਼ਦਿਨ
ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ7 ਸਤੰਬਰ 2025ਐਤਵਾਰ
ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ8 ਸਤੰਬਰ 2025ਸੋਮਵਾਰ
ਦਵਿੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ9 ਸਤੰਬਰ 2025ਮੰਗਲਵਾਰ
ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ10 ਸਤੰਬਰ 2025ਬੁੱਧਵਾਰ
ਚਤੁਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ10 ਸਤੰਬਰ 2025ਬੁੱਧਵਾਰ
ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ11 ਸਤੰਬਰ 2025ਵੀਰਵਾਰ
ਮਹਾਭਾਰਣੀ11 ਸਤੰਬਰ 2025ਵੀਰਵਾਰ
ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰਾਧਾ12 ਸਤੰਬਰ 2025ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਪਤਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ13 ਸਤੰਬਰ 2025ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ14 ਸਤੰਬਰ 2025ਐਤਵਾਰ
ਨੌਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ15 ਸਤੰਬਰ 2025ਸੋਮਵਾਰ
ਦਸ਼ਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ16 ਸਤੰਬਰ 2025ਮੰਗਲਵਾਰ
ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ17 ਸਤੰਬਰ 2025ਬੁੱਧਵਾਰ
ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ18 ਸਤੰਬਰ 2025ਵੀਰਵਾਰ
ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ19 ਸਤੰਬਰ 2025ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਮਾਘ ਸ਼੍ਰਧਾ19 ਸਤੰਬਰ 2025ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ20 ਸਤੰਬਰ 2025ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਸਰਵਪਿਤ੍ਰੀ ਅਮਾਵਸਯ21 ਸਤੰਬਰ 2025ਐਤਵਾਰ

ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਏ

ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੰਡਿਤ ਅਰਵਿੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਧ, ਤਰਪਣ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

