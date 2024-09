ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਅਪਾਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਲ - today rashifal

ਆਈਸੀਸੀ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ - BCCI earns the most from ICC events