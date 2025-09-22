ETV Bharat / bharat

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬੋਨਸ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

20 PERCENT BONUS
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ (getty image)))
author img

By ANI

Published : September 22, 2025 at 12:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਹਾਟੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਚਾਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਚੁਟੋਲੀ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਸਾਮ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਚਾਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚਾਹ ਬਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਚੁਟੋਲੀ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਸਾਮ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10 ਸੋਨਾਪੁਰ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਏਪੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (ਪੜਾਅ-1) ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਈਕਨ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਜੋਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਸ਼ੰਕਰਦੇਵ ਕਲਾਕਸ਼ੇਤਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪੰਜਾਬਾੜੀ, ਗੁਹਾਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

34,800.00 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ

ਅਸਾਮ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ 65 ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਛੁੱਟੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹34,800.00 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ 12.7% ਸੀਪੀਐਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ 5% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ (ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (MMLSAY) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਸਾਮ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (APSC) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ (ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSAM CABINETASSAM TEA CORPORATIONTEA CORPORATION LABOURERS BONUSBONUS DURGA PUJA TODAY20 PERCENT BONUS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਇਹ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਘਰ!

ਹੁਣ Flipkart ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ Royal Enfield, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.