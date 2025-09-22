ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬੋਨਸ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।
By ANI
Published : September 22, 2025 at 12:06 PM IST
ਗੁਹਾਟੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਚਾਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਚੁਟੋਲੀ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਸਾਮ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਚਾਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚਾਹ ਬਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਚੁਟੋਲੀ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਸਾਮ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10 ਸੋਨਾਪੁਰ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਏਪੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (ਪੜਾਅ-1) ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਈਕਨ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਜੋਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਸ਼ੰਕਰਦੇਵ ਕਲਾਕਸ਼ੇਤਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪੰਜਾਬਾੜੀ, ਗੁਹਾਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
34,800.00 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ
ਅਸਾਮ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ 65 ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਛੁੱਟੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹34,800.00 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ 12.7% ਸੀਪੀਐਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ 5% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ (ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (MMLSAY) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਸਾਮ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (APSC) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ (ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।