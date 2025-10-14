ASI ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਨੋਟ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਤਿਮ ਨੋਟ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ।
Published : October 14, 2025 at 4:12 PM IST
ਰੋਹਤਕ: ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਲਧੌਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ।
ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਆਈਏਐਸ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਧੌਤ-ਧਾਮਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
#WATCH | " this was a hardworking asi of our police department, sandeep. he was very honest and hardworking. his body has been found. a forensic team has been called here and an investigation is being carried out...he was posted in cyber cell,' says sp rohtak surendra singh bhoria https://t.co/MLsp4LlSRO pic.twitter.com/apGE83aMkH— ANI (@ANI) October 14, 2025
"ਸੰਦੀਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ"
ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਭੋਰੀਆ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਏਐਸਆਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਭੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।"