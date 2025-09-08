ਪਿਤਰ-ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਰਾਤਰੀ-ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ

ਪਿਤਰ-ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਰਾਤਰੀ-ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ
ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published : September 8, 2025 at 3:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਰ-ਪੱਖ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਵੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੋਮਵਾਰ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਾਰੀਖ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਮਾਵਸਿਆ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਪਿਤ੍ਰੇ ਅਮਾਵਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਜ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਵਰਾਤਰੀਆਂ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025 ਸੋਮਵਾਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਘਟ ਸਥਾਪਨਾ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨਵਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ (ਦੁਸਹਿਰਾ) ਵੀਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
|ਤਰੀਕ
|ਤਿਉਹਾਰ
|10 ਸਤੰਬਰ 2025
|ਸੰਕਸ਼ਤੀ ਚਤੁਰਥੀ
|17 ਸਤੰਬਰ 2025
|ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
|19 ਸਤੰਬਰ 2025
|ਮਾਸਿਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ
|21 ਸਤੰਬਰ 2025
|ਪਿਤ੍ਰੁ ਪੱਖ ਸਮਾਪਤ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ
|22 ਸਤੰਬਰ 2025
|ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ
|25 ਸਤੰਬਰ 2025
|ਵਿਨਾਇਕ ਚਤੁਰਥੀ
|30 ਸਤੰਬਰ 2025
|ਦੁਰਗਾਸ਼ਟਮੀ ਪੂਜਾ
|1 ਅਕਤੂਬਰ 2025
|ਮਹਾਨਵਮੀ ਪੂਜਾ
|2 ਅਕਤੂਬਰ 2025
|ਦੁਸਹਿਰਾ, ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ
|3 ਅਕਤੂਬਰ 2025
|ਪਾਪਨਕੁਸ਼ਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ
|4 ਅਕਤੂਬਰ 2025
|ਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵ੍ਰਤ
|6 ਅਕਤੂਬਰ 2025
|ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵ੍ਰਤ
|7 ਅਕਤੂਬਰ 2025
|ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਯੰਤੀ
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ-
ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।