ਚੇਨਈ/ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਫੌਜ ਮੁਖੀ (COAS) ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈੱਲ (IARC) 'ਅਗਨੀਸ਼ੋਧ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ ਵਾਂਗ ਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਜ਼ੋਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਰਵਾਇਤੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।
ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ (ਦੁਸ਼ਮਣ) ਵੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ।
-ਫੌਜ ਮੁਖੀ (COAS) ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ
#WATCH | During an address at IIT Madras, Chief of Army Staff (COAS) General Upendra Dwivedi says, "In Operation Sindoor, we played chess... We did not know what the enemy's next move was going to be, and what we were going to do. This is called greyzone. Greyzone means that we… pic.twitter.com/MfLScTMbG7— ANI (@ANI) August 9, 2025
ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ'
ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 'ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।' ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇਖੀ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ'।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
-ਫੌਜ ਮੁਖੀ (COAS) ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ
#WATCH | Speaking on Operation, Chief of Army Staff (COAS) General Upendra Dwivedi says, "...On 23rd, we all sat down. This is the first time that RM (Defence Minister Rajnath Singh) said, 'enough is enough'. All three chiefs were very clear that something had to be done. The… pic.twitter.com/aSFRXsS2qn— ANI (@ANI) August 9, 2025
29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ, 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ', ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
IIT ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈੱਲ (IARC) 'ਅਗਨੀਸ਼ੋਧ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟਿਵ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ-ਸਮਰੱਥ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਐਮਟੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ-ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ' 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਖੁਫੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।