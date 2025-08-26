ETV Bharat / bharat

AAP ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਥਰਾਅ - AAP LEADER DIED

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ
ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 26, 2025 at 7:09 PM IST

3 Min Read

ਯੂਪੀ/ਗੋਰਖਪੁਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁੰਜਬਿਹਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਦ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਆਪ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ

ਆਪ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਭੀੜ ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭੀੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਥਰਾਅ

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਬੀਆਰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਫਿਰ ਭੀੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਫੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਮਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ 'ਆਪ' ਲੀਡਰ

ਦਰਅਸਲ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਨਯਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੁੰਜਬਿਹਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਦ ਇਮਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਕੁੰਜਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੰਜਬਿਹਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੰਗਣ ਗਏ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

23 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੰਜਬਿਹਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 10-12 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੰਜਬਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਡਾਂ, ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜਬਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ

ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਰੀ ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੰਜਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁੰਜਬਿਹਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਂਡੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ 12 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਸਥਿਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਅਭਿਨਵ ਤਿਆਗੀ, ਸੀਓ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

