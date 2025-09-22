ETV Bharat / bharat

ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਈ "ਮਾਂ ਕਾਲੀ", ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭੋਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਨਾਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੇਟਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

CHANDIGARH KALI MATA MANDIR
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਨਾਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਮੰਦਰ (ETV Bharat)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਲੇਟਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਨਾਸ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੇਟਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਨਾਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ (ETV Bharat)

ਧਨਾਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਨਾਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਭੋਗ

ਧਨਾਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸਕਣ।

CHANDIGARH KALI MATA MANDIR
ਲੇਟਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ (ETV Bharat)

ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰਾ

ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਤਾਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 13 ਜੂਨ, 2027 ਤੱਕ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 13 ਜੂਨ, 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

CHANDIGARH KALI MATA MANDIR
ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ (ETV Bharat)

ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 7 ​​ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 80 ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"

CHANDIGARH KALI MATA MANDIR
ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ (ETV Bharat)

1964 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਮਦਰਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।

CHANDIGARH KALI MATA MANDIR
ਧਨਾਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ (ETV Bharat)

ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪੂਰੀਆਂ

ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੰਦਰ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੈਰਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਯੋਜਨ

ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁੱਲ 80 ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

CHANDIGARH KALI MATA MANDIR
ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਥਾਪਿਤ (ETV Bharat)

"ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ"

ਅਨੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

CHANDIGARH KALI MATA MANDIR
ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ (ETV Bharat)

"ਮੈਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ"

ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਨਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

CHANDIGARH KALI MATA MANDIR
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਧਨਾਸ (ETV Bharat)

"ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ"

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"

CHANDIGARH KALI MATA MANDIR
ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੁਜਾਰੀ (ETV Bharat)

ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗਿੰਗ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ।"

CHANDIGARH KALI MATA MANDIR
ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਦੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ (ETV Bharat)

