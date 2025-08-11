ETV Bharat / bharat

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਈ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਚੱਕਰ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯਾਤਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਈ ਖ਼ਰਾਬੀ (ETV Bharat,FILE PHOTO)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 11, 2025 at 12:36 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ।

'ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ'

ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੰਬਰ AI2455 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਚੇਨਈ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸੇ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੰਬਰ AI 2455 - ਮੈਨੂੰ, ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ - ਅੱਜ ਭਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ।"

ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।

'ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰੈਂਸ'

ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।'

'ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ'

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਫਲਾਈਟ ਰਾਡਾਰ 24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ AI2455 ਨੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਰਾਤ 8:17 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਇਹ ਉਡਾਣ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ 10:45 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈ।

'ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ'

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਚੇਨਈ ਏਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ।

ਪਾਇਲਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

