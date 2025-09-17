ETV Bharat / bharat

DNA ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ 18 ਦਿਨ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਫੌਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 17, 2025 at 8:00 AM IST

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਰਤਲਾਮ: ਅਲੋਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ 18 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲੋਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

ਦਰਅਸਲ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਅਤੇ ਲੂਣੀ ਰਿਚਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਅਲੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 39 ਸਾਲਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 'ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਕਾਪ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਅਲੋਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਫੌਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਟ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਟਨਾ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਲੋਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਤਨੀ ਅਨਮੋਲ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

'ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ'

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨਮੋਲ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਲਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਡੀਐਮ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ।

ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਲੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।

