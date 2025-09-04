ਏਰਨਾਕੁਲਮ/ਕੇਰਲ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੋਰਟ ਕੋਚੀ ਦੀ ਅੰਜਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਬਰਟ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਓਨਮ 'ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਰਾਬਰਟ ਨੇ ਅੰਜਲੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਓਨਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਅੰਜਲੀ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੋਸਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਓਨਮ 'ਤੇ, ਰਾਬਰਟ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਚੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਮੱਟਨਚੇਰੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਰਾਬਰਟ ਨੇ ਅੰਜਲੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਥਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹੀ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੀ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਪਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੌਬਰਟ ਨੂੰ ਫੋਰਟ ਕੋਚੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਾ
ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਸਾਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਰਾਬਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਜਲੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚਿੱਟੇ ਮੁੰਡੂ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਰਾਬਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਕੇਰਲ ਦਾ ਲਾੜਾ' ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅੰਜਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਓਣਮ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਓਣਮ ਸਾਧਿਆ ਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਕਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਿਆਰ
ਅੰਜਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਜਲੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਜਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਐਂਟਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਐਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"