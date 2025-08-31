ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਦੁਰਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਚੋਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੋਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਦਾਨ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਅਨੋਖਾ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ
ਦੁਰਗ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੇਵਈ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ 34 ਤੋਂ 35 ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।- ਸੱਤਿਆਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਸੀਐਸਪੀ
ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਦਾਨ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਕਸਰ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ
ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਚੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ
ਸੀਐਸਪੀ ਸੱਤਿਆਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ।
ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਯਨ ਐਪ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 1282 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯਸ਼ਵੰਤ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪਹਿਲਾਂ 2011-12 ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਚਲਾਕ ਚੋਰ
ਸੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਲ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਥਾਣਾ ਨੇਵਈ, ਸੁਪੇਲਾ, ਪਦਮਨਾਭਪੁਰ, ਭਿਲਾਈ ਨਗਰ ਅਤੇ ਭਿਲਾਈ ਭੱਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।