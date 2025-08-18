ETV Bharat / bharat

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

Air India's Kochi-Delhi flight cancelled, Congress MP reacts
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਚੀ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 18, 2025 at 10:24 AM IST

ਕੇਰਲ: ਕੋਚੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਚੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (CIAL) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਿਬੀ ਈਡਨ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਨੰਬਰ ਏਆਈ504 ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟੇਕਆਫ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈ ਗਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਾਕਪਿਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।' ਸੀਆਈਏਐਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ AI 504 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ। ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ AI 504 ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ।"

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਏ। ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਫਲਾਈਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ Flightradar24.com 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ AI 504 ਨੂੰ ਏਅਰਬੱਸ A321 ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ AI138 ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਕੁਝ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 787-9 ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।

