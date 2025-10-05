ETV Bharat / bharat

ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਉਡਾਣ ਦੀ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ , ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ !

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ AI117 ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।

AI 117 lands safely in Birmingham
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਉਡਾਣ ਦੀ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 5, 2025 at 1:50 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ AI117 ਦੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਇੰਗ 787 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਸਨ। ਰੈਮ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਲਾਈਟ AI114, ਜੋ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ AI117, ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 787 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਡਾਣ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡਾਣ AI114 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ

ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ AI117 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਮਲੇ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪਹੁੰਚ ਦੌਰਾਨ ਰੈਮ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ (RAT) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਆਮ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ।

ਰਾਮ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ

ਇੱਕ ਰੈਮ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਘੁੰਮਦਾ, ਵਿੰਡਮਿਲ ਵਰਗਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਡਾਣ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਤਹਾਂ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਦਬਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1107.26 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1054.66 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 4.99% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 1.40% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਅਗਸਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਵਰੀ-ਅਗਸਤ 2025 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1107.26 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1054.66 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 4.99% ਸੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਧਾ -1.40% ਸੀ।"

