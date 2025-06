ETV Bharat / bharat

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 16 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁਅੱਤਲ - AIR INDIA

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 16 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ( File Photo )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : June 20, 2025 at 6:38 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 8:56 AM IST 2 Min Read

ਮੁੰਬਈ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 16 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਜੋ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ

Last Updated : June 20, 2025 at 8:56 AM IST