ਬੰਗਲੁਰੂ: ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ-400 ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਐਸ-400 ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ (ਬਹਾਵਲਪੁਰ - ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ) ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Speaking on Operation Sindoor, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh says, "Sargodha, we've grown up in our Air Force, dreaming about days like this, someday we'll get a chance to go there. So it just so happens that I got my chance… pic.twitter.com/25AmC3lAdf— ANI (@ANI) August 9, 2025
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰੀਦਕੇ-ਲਸ਼ਕਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰੀਦਕੇ-ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ-400 ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਸ-400 ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਜੰਗ ਸੀ। 80 ਤੋਂ 90 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ (ਭਾਰਤ) ਡੀਜੀਐਮਓ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।"
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Speaking on Operation Sindoor, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh says, "It was a high-tech war. In 80 to 90 hours of war, we were able to achieve so much damage that it was clear to them that if they continue, they are going to pay… pic.twitter.com/KBZnyrhOps— ANI (@ANI) August 9, 2025
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਗੋਧਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ... ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਏਅਰਫੀਲਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ..."
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ... ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ... ਸਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ।
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Speaking on Operation Sindoor, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh says, "A key reason for success was the presence of political will. There were very clear directions given to us. No restrictions were put on us... If there were any… pic.twitter.com/nnveLS1fJr— ANI (@ANI) August 9, 2025
ਸਾਡੇ ਹਮਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਡੀਐਸ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।