Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ਪੰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੈੱਟ ਸੁੱਟੇ... ਅਸਲ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ S-400, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ - FIVE PAKISTANI JETS WERE SHOT DOWN

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ...

ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 9, 2025 at 7:38 PM IST

3 Min Read

ਬੰਗਲੁਰੂ: ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ-400 ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ।

ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਐਸ-400 ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ (ਬਹਾਵਲਪੁਰ - ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ) ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰੀਦਕੇ-ਲਸ਼ਕਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰੀਦਕੇ-ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ-400 ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਸ-400 ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਜੰਗ ਸੀ। 80 ਤੋਂ 90 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ (ਭਾਰਤ) ਡੀਜੀਐਮਓ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।"

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਗੋਧਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ... ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਏਅਰਫੀਲਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ..."

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ... ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ... ਸਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਹਮਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਡੀਐਸ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਬੰਗਲੁਰੂ: ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ-400 ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ।

ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਐਸ-400 ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ (ਬਹਾਵਲਪੁਰ - ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ) ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰੀਦਕੇ-ਲਸ਼ਕਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰੀਦਕੇ-ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ-400 ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਸ-400 ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਜੰਗ ਸੀ। 80 ਤੋਂ 90 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ (ਭਾਰਤ) ਡੀਜੀਐਮਓ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।"

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਗੋਧਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ... ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਏਅਰਫੀਲਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ..."

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ... ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ... ਸਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਹਮਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਡੀਐਸ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

FIVE PAKISTANI JETSOPERATION SINDOORAIR FORCE CHIEF AP SINGHਪੰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੈੱਟFIVE PAKISTANI JETS WERE SHOT DOWN

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ?

ਗਿੱਲ, ਪੰਤ, ਰਾਹੁਲ, ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

EXPLAINER:ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫੰਡ? ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.