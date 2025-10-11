ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਰਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਢੰਗ...
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : October 11, 2025 at 6:51 PM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਰਤ ਕਰਵ ਚੌਥ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਰਤ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਯੋਗ, ਸਿੱਧ ਯੋਗ, ਪਰਿਘ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮੇਲ ਇਸ ਦਿਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਇਸ ਵਰਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਵਰਤ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤ
ਇਸ ਦਿਨ, ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਘ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਵਰਤ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਅਹੋਈ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ
ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:14 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:09 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5:53 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:08 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ 6:17 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।
ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!
ਆਚਾਰੀਆ ਪਰਮ ਸਵਰੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਚਾਰ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵਰਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਅਹੋਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਅਹੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ
ਆਚਾਰੀਆ ਪਰਮ ਸਵਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰਹਿਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਹੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
'ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਰਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ'
"ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸੁੱਕਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਘ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਰਾਧਾ ਕੁੰਡ (ਮਥੁਰਾ) ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਧਾ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹੋਈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" - ਆਚਾਰੀਆ ਮੁਕਤੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ
ਅਹੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਚਬੂਤਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਓ ਅਤੇ ਅਹੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਾਅ, ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਈ ਅਤੇ ਧਾਗਾ ਰੱਖੋ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਭੋਗ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਤੋੜੋ।
ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਰਤ ਕਥਾ
ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਗਈ। ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਦੇ ਬੇਲਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਹੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਅਹੋਈ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਰਤ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਰਹਿਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।