ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ

ਕੈਪਟਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 8,200 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ, ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 787-8 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਗੈਟਵਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:

"may day, No power, no thrust - ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"