ਏਅਰ ਇੰਡਿਆ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ : ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ - AHMEDABAD PLANE CRASH

ਏਅਰ ਇੰਡਿਆ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ( IANS )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : July 12, 2025 at 9:43 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 10:06 AM IST 4 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਸਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈਬੀ) ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਬੋਇੰਗ 787-8 ਜਹਾਜ਼ (ਫਲਾਈਟ ਏਆਈ 171) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਸਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਅਰਬੋਰਨ ਫਲਾਈਟ ਰਿਕਾਰਡਰ (EAFR) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਸਵਿੱਚ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਟੇਕਆਫ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਊਲ ਸਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ?', ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, 'ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਫਲਾਈਟ ਤੁਰੰਤ ਉਚਾਈ ਗੁਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।

