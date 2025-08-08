ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Delhi: Actress Huma Qureshi’s cousin brother Asif Qureshi was murdered in Jangpura Bhogal Bazaar Lane under Nizamuddin police station during a parking dispute after he asked someone to move a scooter from the gate— IANS (@ians_india) August 8, 2025
Wife of the deceased says, "My man has been deliberately and… pic.twitter.com/q5hDVNzRFJ
ਆਸਿਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਸਿਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ 9.30-10.00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਸਿਫ ਇੱਕਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਿਫ਼ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਿਫ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵਰ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਸਿਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।"
VIDEO | Salim Qureshi says, “I was at home last night when I got a call saying someone had parked a scooter in front of the door. My nephew told them to move it aside so the entrance could be cleared. This led to a fight and an argument. There were two of them, and both together… pic.twitter.com/jKjtvGf1bE— Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2025
ਆਸਿਫ਼ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਲੀਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਸਿਫ਼ 42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਕੂਟਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।"
ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸਿਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਟਰ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਸਿਫ਼ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
Delhi | A man, Asif Qureshi S/o Ilyas Qureshi, r/o Bhogal, Jangpura, aged 42 years, was murdered on 07/8/25 at around 10.30 pm following an altercation with the accused over the issue of parking of a scooter belonging to the accused. During the altercation, one of the accused…— ANI (@ANI) August 8, 2025
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੌਤਮ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।