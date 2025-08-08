Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ, 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ - HUMA QURESHI BROTHER MURDER

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਿਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਤਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

huma Qureshi brother
ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ... (FB/PTI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 8, 2025 at 8:50 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 10:16 AM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਸਿਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਸਿਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ 9.30-10.00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਸਿਫ ਇੱਕਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਿਫ਼ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਿਫ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵਰ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਸਿਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।"

ਆਸਿਫ਼ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਲੀਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਸਿਫ਼ 42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਕੂਟਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।"

ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸਿਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਟਰ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਸਿਫ਼ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੌਤਮ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਸਿਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਸਿਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ 9.30-10.00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਸਿਫ ਇੱਕਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਿਫ਼ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਿਫ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵਰ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਸਿਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।"

ਆਸਿਫ਼ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਲੀਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਸਿਫ਼ 42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਕੂਟਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।"

ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸਿਫ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਟਰ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਸਿਫ਼ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੌਤਮ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Last Updated : August 8, 2025 at 10:16 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HUMA QURESHI BROTHERACTRESS HUMA QURESHIASIF QURESHI MURDERਅਦਾਕਾਰਾ ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀHUMA QURESHI BROTHER MURDER

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਓ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.