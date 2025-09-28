ETV Bharat / bharat

ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਆਹ, ਸਵੈਯੰਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਬਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ

ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

MARRIAGE IN RAMLEELA
ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਿਆਹ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 28, 2025 at 10:29 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸਿਰਸਾ/ਹਰਿਆਣਾ: ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ "ਰਾਮ" ਅਤੇ "ਸੀਤਾ" ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਿਆਹ

ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਕਲੱਬ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਰਿਸ਼ਭ ਗਾਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

MARRIAGE IN RAMLEELA
ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਸੀਤਾ (Etv Bharat)

ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਭੂਮਿਕਾ

ਰਿਸ਼ਭ ਗਾਬਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਲਕੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈਯਵਰ ਦੇ ਮੰਚਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਝ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ "ਸਿਆ" ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ "ਸਿਆ" ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਅਤੇ ਸਿਆਸ ਦਾ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਰਦਿਕ ਗਾਬਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਰਿਸ਼ਭ ਗਾਬਾ ਅਤੇ ਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਭ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗਾਬਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਗਾਬਾ ਨੇ ਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

MARRIAGE IN RAMLEELA
ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ (Etv Bharat)

2014 ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ "ਰਾਮ"

ਰਿਸ਼ਭ ਗਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਰਦਿਕ ਗਾਬਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਗਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈਯੰਵਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

MARRIAGE IN RAMLEELA
ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ (Etv Bharat)

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ

ਸੀਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆ ਗਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਗਾਬਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

MARRIAGE IN RAMLEELA
ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ (Etv Bharat)

"ਅਸੀਂ ਸਾਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ"

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੱਲਵੀ ਮਹਿਤਾ ਉਰਮਿਲਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਵ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 2014 ਤੋਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਰਮਿਲਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।"

MARRIAGE IN RAMLEELA
ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ (Etv Bharat)

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਲੱਬ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲਾ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਮਲੀਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

For All Latest Updates

TAGGED:

MARRIAGE IN RAMLEELAHARYANA RAMLEELA 2025ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹMARRIAGE IN RAMLEELA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੁੱਖੇ ? ਤਾਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ !

ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.