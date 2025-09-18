ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਢੇਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ

ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਢੇਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਢੇਰ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ-ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : September 18, 2025 at 7:15 AM IST|
Updated : September 18, 2025 at 7:22 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਟੈਕਨੋ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨੋਇਡਾ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਆਈ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 3.45 ਵਜੇ, ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh | Two miscreants involved in the firing incident outside the residence of retired CO Jagdish Patani (father of actor Disha Patani) in Bareilly succumbed to injuries following an encounter with the joint teams of UP STF, Haryana STF and… https://t.co/517V4Y3TDL pic.twitter.com/f0TMSSE7IY— ANI (@ANI) September 17, 2025
'ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ'
ਐਸਟੀਐਫ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਵਿੰਦਰ (ਪੁੱਤਰ ਕੱਲੂ, ਵਾਸੀ ਕਹਾਨੀ, ਰੋਹਤਕ) ਅਤੇ ਅਰੁਣ (ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇਂਦਰ, ਵਾਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲੋਨੀ, ਗੋਹਨਾ ਰੋਡ, ਸੋਨੀਪਤ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
#UPDATE | During the encounter, Sub Inspector of Delhi Police Rohit sustained a gunshot injury on his left hand, while Head Constable Kailash sustained an injury on his right hand. Two head constables of UP STF, Ankur and Jai, also got injured: Delhi Police https://t.co/Mz7DoBPikq— ANI (@ANI) September 17, 2025
'ਗਲੌਕ ਅਤੇ ਜਿਗਾਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ'
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਯੂਪੀ STF ਦੀ ਨੋਇਡਾ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ CI ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਟੈਕਨੋ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ-ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤੂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੌਕ ਅਤੇ ਜਿਗਾਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।'
#WATCH | Ghaziabad, UP | Additional Superintendent of Police (Additional SP) of the Special Task Force (STF) in Noida, Raj Kumar Mishra says, " on 12th september, firing was done at the residence of actor disha patani in bareilly...since the movement of the perpetrators involved… pic.twitter.com/Us64a7AnD6— ANI (@ANI) September 17, 2025
'ਮੁਲਜ਼ਮ ਢੇਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ'
ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਵਧੀਕ SP) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ STF ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਊਂਟਰ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।"