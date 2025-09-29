ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਕਿਸਮਤ,ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਕਿਸਮਤ,ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿਹਤ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
Published : September 29, 2025 at 6:29 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੇਖ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਪਾਅ: ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼: ਵ੍ਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਆਮ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਪਾਅ: ਪਾਰਦ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਦ੍ਰਾਸ਼ਟਕਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
ਮਿਥੁਨ: ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਉਪਾਅ: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਓ।
ਕਰਕ: ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
ਉਪਾਅ: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
ਸਿੰਘ: ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਰੋਲਰਕੋਸਟਰ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪਾਅ: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਹਿਰਦਿਆ ਸਟੋਤਰਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
ਕੰਨਿਆ: ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਾਅ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਰਵਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
ਤੁਲਾ: ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਚਿਤ ਧਨ ਵਧੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ।
ਉਪਾਅ: ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਕਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
ਸਕਾਰਪੀਓ: ਸਕਾਰਪੀਓ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਚਾਨਕ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਪਾਅ: ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਜਰੰਗ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।
ਧਨੁ: ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
ਉਪਾਅ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
ਮਕਰ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਪਾਅ: ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
ਕੁੰਭ: ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਪਾਅ: ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰਕਾੰਡ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।
ਉਪਾਅ: ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।