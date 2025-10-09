ETV Bharat / bharat

ਭਰਨੀ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਜਾਣੋ

ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ) ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਭਰਨੀ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 9, 2025 at 6:26 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ) ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

9 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
  3. ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
  4. ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  5. ਤਾਰੀਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
  6. ਯੋਗ: ਵਜਰਾ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਭਰਨੀ
  8. ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 06:33 ਵਜੇ
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:19 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸ਼ਾਮ 07.22 ਵਜੇ
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 08:35 ਵਜੇ
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:54 ਤੋਂ 15:23
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 06:33 ਤੋਂ 08:01 ਤੱਕ

ਇਹ ਨਕਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਰਨੀ ਨਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13:20 ਤੋਂ 26:40 ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਇਸ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਨਕਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰੁੱਖ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
13:54 ਤੋਂ 15:23 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

